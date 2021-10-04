台股盤中轉弱，貨櫃三雄再度出現弱勢表現，陽明(2609)今天跌破百元關卡，長榮(2603)打到跌停，明天進入百元保衛戰，萬海的跌幅亦達到9％，也讓航運股成為台股的殺盤重心。

上海航交所上周四公布最新SCFI綜合指數，較前一周下跌29.69點，美東線每FEU大跌726美元，跌幅達6.06％，被視為運價反轉導火線。但亞系外資報告今天送暖，認為SCFI指數雖然是21周以來首次下跌，但這是大陸十一長假來臨前，季節性疲弱所推動，目前還有40多艘貨輪在北美等待進港，港口壅塞情況仍將持續，外資認為供需狀況依舊緊張，為運價提供支撐。

總體而言，SCFI指數第3季度平均較上季上漲32％，亞系外資預估，貨櫃航商第3季獲利超越第2季，第4季也會優於第3季，獲利更為強勁。

對於大陸限電政策，亞系外資認為，對商品出口供應鏈會有連鎖反應，但物流面可控的，隨著越南解封和工廠現有庫存出貨，貨櫃運輸需求不太可能減弱，而一旦限電形勢緩和，大陸貨櫃出口將再次轉強。

該外資還是重申長榮買進評等，目標價185元。