無論是購屋或是租屋，消防通道及逃生路線是重點考量之一，不過美國一名醫學院學生卻分享了一間詭異的公寓戶型，畫面中可見，大樓內每一戶人家的陽台都蓋在走廊上，讓不少人全看傻眼。

綜合外媒報導，美國維吉尼亞州的醫學生瑞秋（Rachel）在黑堡鎮（Blacksburg）租屋時遇見了十分詭異的公寓戶型，相較於陽台都是蓋在建築物外側，但這棟建築內的每一戶陽台全部蓋在室內，漫步在走廊上，視線所及全是陽台，底下則僅留一道大門，除此之外就連窗戶也沒有。

影片曝光後隨即吸引逾360萬點閱、40萬個讚，網友們全被這樣的設計嚇壞了，紛紛留言直呼「把陽台放在室內是誰出的餿主意？」、「每扇門都會帶你進去，但你永遠逃不出去…這根本是恐怖電影的氛圍」、「所以互道早安的時候，大家都開門走到陽台上嗎？」、「好不舒服，這感覺很像監獄」。

事後瑞秋猜測，「室內陽台」之所以存在，是因為公寓中有許多房間沒有窗戶，不符合消防規範，但若是一間房間配一個陽台就沒問題，「因為如果發生火災，他們可以從陽台上跳下來」。