鄭志偉、何豪傑、孫可芳和李淳、王滿嬌出席《洞裡的月亮》開鏡。（中天提供）

《洞裡的月亮》開鏡。（中天提供）

孫可芳和李淳主演的《洞裡的月亮》開鏡。（中天提供）

由中視、中天及台灣大哥大myVideo、力揚電影共同出品的電視電影《洞裡的月亮》昨（3日）舉行開鏡儀式，男、女主角李淳、孫可芳及同劇演員王滿嬌、鄭志偉、何豪傑等，與製作人唐在揚、導演黃駿傑都一起參與。孫可芳入圍今年金鐘獎女主角獎卻無緣抱回獎座，她除了表示仍充滿感謝，也坦言「有一點點的傷心」。

孫可芳表示：「首先非常感謝大家！其實金鐘獎的前一天，我們剛好在拍攝，所有的叔叔伯伯們都在，然後他們就瘋狂地開我玩笑，開了一整天，我反而因為他們一直開我玩笑，變得沒有那麼緊張，雖然沒得獎還是有一點點的傷心！」而一旁飾演孫可芳叔叔的何豪傑則開玩笑：「我們劇組有兩位入圍金鐘女主角，一個是飾演我老婆的孫淑媚，一個是可芳，所以我們劇組前幾天有一種很奇怪的氣氛，但是入圍就是一種肯定！」

《洞裡的月亮》是由王昭華編劇撰寫的原創劇本，劇本更榮獲文化部第36屆金穗獎優良電影劇本佳作劇本獎，集結老中青實力派演員演出。故事講述女主角李心悅（孫可芳飾）與男友季蔚然（李淳飾）夢想在台北開一間私廚，因緣際會下，心悅勾起與過世的父親一同做菜的回憶，所以回到故鄉台南找尋那道料理的記憶，因此捲入叔伯爭產的家族戰爭，還引發一連串的連鎖效應。

孫可芳在《洞裡的月亮》飾演對味覺非常靈敏的挑嘴女孩，她透露在片中能盡情挑嘴，與現實生活中的她完全不同：「我有為了這個戲比較挑嘴一點，因為我平常吃東西注重量，不注重質，我吃東西就是覺得好吃就好，如果我說很難吃，那一定非常難吃！」雖在片中非常挑剔李淳做的菜，但她也分享李淳做的菜其實很好吃：「導演有特別約我們兩個各煮一道菜給大家吃，他煮沙嗲花生醬拉麵，然後我是做肉丸，但是做出來像飯糰一樣，但覺得他做的真的很好吃！」

李淳也透露因疫情所以開始在家會自己做菜，更為了《洞裡的月亮》，特別去找當年導演爸爸李安拍攝《飲食男女》時，擔任廚藝顧問及手替的「阿發師」施建發學習廚藝，李淳很感激阿發師非常用心的教他台南經典台菜「五柳枝」，讓他僅學做三次便能上手。另外他的台語不太輪轉，這次也向同劇資深演員王滿嬌學了不少，王滿嬌對於首度合作的李淳，一直猛誇帥，還說如果他和孫可芳是她的孫子就真的太好了，對兩位後輩極為稱讚。