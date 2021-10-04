台股震盪加劇，值此之際，投資人承接季配息、ESG優質標的意願大幅提升，為免發行單位膨脹、影響可配發總金額遭稀釋，永豐投信4日上午公告，即日起至10月18日止，永豐台灣ESG ETF（00888）實施初級市場申購控管，每日僅開放2組申購（1組申購為50萬個單位數），投資人仍可透過次級市場正常交易。

成立半年的永豐台灣ESG ETF將於10月19日首次除息。永豐投信日前公告，首次季配息金額為每單位0.432元，按10月1日收盤價15.52元換算，現金殖利率約5.6％。該檔ETF掛牌之初參與投資人數約9000餘人，至10月1日投資人數已來到60457人，成長約6倍之多。

永豐台灣ESG ETF首度配息金額具吸引力，帶動息收族群存股領息交易意願，10月4日開盤1小時餘，已有超過7000張成交量。惟永豐投信也提醒，ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

永豐投信期前公告亦指出，連續第十年進行年度配息的「永豐臺灣加權ETF」，配息金額為每單位5.30元，則創下歷年最高，換算現金殖利率高達6％，除息日同為10月19日；參與除息的最後買進日為10月18日前，配息發放日則是11月19日。

永豐投信表示，受到海外市場震盪影響，台股股價持續見修正，然台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G等產業趨勢題材挹注成長動能，加上進入第四季科技產業與消費旺季，對有息收需求的投資人而言，可把握近期股價修正低檔建立長期存股領息部位。