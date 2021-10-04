南北韓恢復跨境熱線，今天早上互通了8月斷訊以來的第一通電話，看似有助朝鮮半島邁向穩定，但專家提醒，這可能只是北韓的「象徵性」舉動。

法新社報導，兩韓恢復熱線的幾天前，平壤當局才在短短幾週內進行一連串飛彈試射，引發國際關注，聯合國安理會還為此召開緊急會議。

平壤當局去年6月因不滿脫北者團體在邊境散播反平壤傳單，單方面斷絕兩韓間所有官方軍事和政治聯絡管道。

兩韓今年7月底宣布恢復一年多前切斷的熱線，雙方關係意外解凍，不過好景不常，北韓2週後就停止接聽電話。

南韓統一部證實兩韓今天早上互通了8月斷訊以來的第一通電話，南韓國防部同時也證實，跨境軍事溝通管道也已恢復。

南韓統一部透過聲明表示：「隨著南北韓通訊線路的恢復，政府評估這已為恢復兩韓關係提供了基礎。政府希望…迅速恢復對話，並就恢復兩韓關係展開實質討論。」

北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩稍早表達「有意重啟中斷的南北韓通訊線路」，稱此舉是試圖建立朝鮮半島「持久和平」。

據路透社報導，在美國華府方面，國務院發言人表示強烈支持兩韓合作，稱雙方恢復熱線「是在朝鮮半島創造更穩定環境的要素。」

但分析人士淡化恢復熱線一事的重要性，分析人士指出，參照北韓近日發射飛彈一事，恢復熱線只是「象徵性」舉動。

南韓梨花女子大學研究北韓議題的教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）指出：「即便此舉能促成會談，我們也可能進入北韓雖參與對話、卻同時持續挑釁的新階段。」