女星狄鶯日前勤勞PO自製長輩圖，除了每天早上道早安、寫下勵志語錄外，照片還有狄鶯的好身材，而狄鶯曬早安照將近3個月後，她稍早則在臉書宣布，不做早安圖了，狄鶯表示，自己不用再動腦、傷神、傷眼睛，她接著霸氣說：「又被人說我在蹭熱度，我本身已經全身滾燙無須再蹭任何人熱度」。

狄鶯今（4日）上午在臉書宣布，她不再做早安圖了，狄鶯表示，當初是因為疫情嚴峻「狄姐說過我會陪伴你們度過疫情到趨緩，現在已經解封都可以內用了，我的責任跟承諾也該告一段落不用再做早安圖了」，狄鶯表示，她也不用再動腦、傷神、傷眼睛，還被說是在蹭熱度，狄鶯也說：「又被人說我在蹭熱度，我本身已經全身滾燙無須再蹭任何人熱度」，回應相當霸氣。

狄鶯強調，她不為名，也不為財，只為一個承諾「從今以後不會再做這種承諾」，接著狄鶯話鋒一轉說：「我們一家都很好，也請有些酸民不要攻擊我夫我兒，一切老天爺都在看，自己要造口業我可不負責喔」。

狄鶯曬辣照外，旁邊還寫下勵志語錄。（圖／取材自狄鶯臉書）

59歲狄鶯日前因曬長輩圖一度引發外界討論，不過狄鶯對外界說她發的是「長輩圖」有些意見，她日前還重申：「我這不是長輩圖，這是給年輕人的心靈雞湯」，並強調：「不要只看狄姐照片有多美，照片只是點綴，要看文字內容那才是狄姐要傳達的心意重點唷！」