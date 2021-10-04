「有保險問題隨時呼喚我喔！」壽險公司網頁訊息五花八門，保戶想查詢的內容也各有不同，壽險公司除真人客服外，紛紛推出線上智能客服，強調24小時服務，全球人壽2020年11月推出其智能客服「伊將」，一個月時間單日使用量就從1119人倍增到2451人，今年疫情期間，伊將更幫上大忙，處理不少保單紓困貸款的問題，降低人力負擔。

當保戶進入各壽險公司網頁，部分公司會有智能客服馬上跳出來，協助保戶用最快速的時間查詢到想要的答案，如國泰人壽最早推出的智能客戶「阿發」，新光人壽的可愛美女「小新」，與安聯人壽小美女造型的「艾莉」，都是壽險智能客服，全球人壽則是棒球員造型訴求ｅ化時代的「伊將」。

全球人壽強調其線上保戶專區在去年底以智能保險管家為定位改版，推出經保戶票選出名字的智能客服伊將，而日文中「將」的稱謂是平輩或略小者，強調24小時竭誠為保戶服務的活力與精神，改版上線一年來，專區累積使用人次超過60萬，註冊開通人數成長50％。

保戶最常使用的功能是保單查詢，許多人常忘了自己有多少保單、保額多少、保單保障範圍，有時想起來要查詢時已是下班時間，而智能客服即可克服時空距離，隨時可查詢，全球人壽即表示，先前智能客服使用功能最高就是保單查詢，約占3成左右，另外還有繳納保費、保單變更及理賠等查詢。

2021年台灣新冠肺炎疫情警戒升溫，壽險業自7月1日起推出三年利率僅1.28％的保單紓困貸款，伊將服務最多的變成是保單紓困貸款的查詢，在疫情隔離下，保戶可以線上先了解相關申貸條件，節省人工諮詢的時間與成本。

全球人壽強調，保戶也可透過伊將在線上完成信用卡效期變更或是智能便利貸（保單借款服務），不必再透過專人服務或郵寄方式，即可簡便輕鬆完成保單變更事項。若遇上天然災害、重大事故，像是颱風災情、新冠疫情、太魯閣號意外事故時，伊將也能在第一時間提供相關的保戶關懷措施，讓保戶能夠快速掌握相關動態。同時伊將也會在特定節日提醒LINE好友相關保險觀念，隨時檢視填補保險缺口，就像保戶線上的好友。