振興5倍券實體券4日起郵局網站開始預約，12日後才能依指定時間去選擇郵局領取。由於民眾都想搶第一時間領取到實體券，因此造成網站一度卡住，接近中午已經順暢。

中華郵政指出，依照過往經驗，民眾都會想要搶頭香，已經有提高網路流量，不過仍有部分民眾感覺塞住，後續到中午後就逐漸緩解，請民眾稍等一下，一定都能預約上，並建議不要都在同一時段預約，分散時段會更輕鬆。