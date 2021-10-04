5倍券紙本實體4日郵局預約 網站一度卡卡 14:422021/10/04 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （5倍券預約網站上午一度塞車。圖／截自中華郵政5倍券網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興5倍券實體券4日起郵局網站開始預約，12日後才能依指定時間去選擇郵局領取。由於民眾都想搶第一時間領取到實體券，因此造成網站一度卡住，接近中午已經順暢。 中華郵政指出，依照過往經驗，民眾都會想要搶頭香，已經有提高網路流量，不過仍有部分民眾感覺塞住，後續到中午後就逐漸緩解，請民眾稍等一下，一定都能預約上，並建議不要都在同一時段預約，分散時段會更輕鬆。 太驚人！5小時逾22萬人預約郵局五倍券紙本 晶華搶攻五倍券 聯手高鐵票價殺到6折 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #中華郵政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫鬆綁 宅經濟概念股不振 網家帶頭跌停 13:402021/10/04 財經 五倍券預約上線為何「狂塞」 郵局曝一數據回應了 13:032021/10/04 政治 郵局紙本五倍券預約今早9點開跑 網站、電話預約流程一次看 07:452021/10/04 政治 搶五倍券商機 台中飯店祭優惠 04:102021/10/04 產業．科技 和億生活集團搶振興商機 5倍變11倍 14:552021/10/04 生活 郵局振興五倍券須預約再領券 10／4起開放網路及電話預約 14:422021/10/04 生活 韓八燒肉獲謬思設計獎 提前搶攻五倍券商機 14:182021/10/04 生活 又塞爆！1922疫苗預約平台大當機1小時 一票網哀號 10:102021/10/04 生活 量販PK百貨周年慶 振興券不買不可 04:102021/10/04 生活新聞 《類股》振興券護體 觀光股獨強 14:182021/10/04 財經 國旅搶五倍券 飯店業殺很大 04:102021/10/04 生活新聞 生活熱門新聞 8款高血壓藥恐致癌 食藥署：回收範圍不排除再擴大 - 生活 BNT死亡首例 48歲男接種4天後胸痛 送醫不治 - 生活 默克新冠口服藥有多神？羅一鈞：染疫免住院、打針 - 生活 莫德納終於要來了 指揮中心揭2接種對象 - 生活 第11輪打AZ第二劑、BNT 即起意願登記 施打對象出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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