大腸直腸外科醫師蕭慕琦分享一真實案例，一名45歲男子飽受痔瘡困擾，曾經在廁所蹲坐長達5個小時，痛得他受不了趕緊掛門診求治，豈知他內診才脫下褲子，醫師就看到兩顆宛如檸檬蛋糕大小的痔瘡，腫大到已塞住肛門口，須立即緊急手術切除。

據《ETtoday新聞雲》報導，蕭慕琦表示，該名患者為45歲男性，長期飽受痔瘡困擾，再加上本身有嚴重便秘問題，因此上廁所都需要拚命出力，甚至曾經蹲了近5個小時，導致痔瘡內出血，造成血栓，痔瘡也愈腫愈大。

蕭慕琦說，男子進入診間時一隻手扶著屁股，尷尬解釋「因痔瘡跑出來」，讓他痛得坐也不是、站也難過，當他脫下褲子內診時，蕭慕琦隨即看到屁股有兩顆「檸檬蛋糕」塞在肛門口，令她倒抽一口氣，因痔瘡腫大嚴重程度已看不見他肛門口，且已有些壞死跡象。

蕭慕琦說，該名患者除了痔瘡種大之外外，腸子也已散發出快壞掉的味道，她趕緊安排切除手術，但由於痔瘡太突出，令她無法確認肛門的位置，且手術進行到一半，整個痔瘡又脫落在肛門外，為保留肛門內黏膜層，避免手術後失禁，只能小心慢慢地修復，令她忍不住說，這是她執業以來遇過最嚴重的痔瘡病患。