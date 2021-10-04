國1南下湖口段2車碰撞 車流一度回堵5公里 12:512021/10/04 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國一南下湖口服務區路段4日上午10時許發生2車碰撞，車流一度回堵5公里。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下88公里處、湖口休息站路段，今（4日）上午近10時發生車禍事故，經了解為2輛貨車碰撞，造成該路段車流一度回堵5公里，現車流已疏通，詳細事發原因仍待進一步釐清。 國道一號南下湖口休息區4日上午10時許有兩車碰撞，車流一度回堵5公里以上，現車流已疏通。（翻攝高公局） 晶片荒下...車商原價收中古車 車廠好康加碼搶五倍券商機 #國一路況 #即時路況 #國一南下 #湖口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新港奉天宮濺血 3嫌當街砍人 04:102021/10/04 社會新聞 高雄國慶煙火重磅登場 實施3階段交通管制 11:192021/10/04 生活 基隆議員憂公車老舊 籲嚴把關 04:102021/10/04 地方新聞 購屋新手必知！避開5大嫌惡設施 12:002021/10/04 房市新訊 史話》戰機飛行員死亡率──解讀郝柏村回憶錄之2（龍城飛） 00:002021/10/04 兩岸史話 大新竹智慧交通計畫3期 評鑑優等 04:102021/10/04 地方新聞 大陸搶煤 海岬型船運價有撐 04:102021/10/04 產業．科技 改了歷史 改不了台灣地理位置 04:102021/10/04 時論廣場 日不落旗 邱國正天天睡國防部 04:102021/10/04 焦點要聞 新冠枉死 7家屬近日申請國賠 04:102021/10/04 焦點要聞 美國之音分析報導》五架美B-21隱形遠程轟炸機投產 牽動全球戰略格局（陳筠） 07:072021/10/04 海納百川 社會熱門新聞 醫生娘帶員工爬獅潭仙山步道 摔落100公尺深谷慘死 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 新車狂傳異音 他送修一看底盤好愣 竟多10倍「渦輪」 - 社會 派出所長踹桌自掌嘴失控原因曝光 氣抓強盜2警摸魚煎牛排 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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