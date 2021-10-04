國道一號南下88公里處、湖口休息站路段，今（4日）上午近10時發生車禍事故，經了解為2輛貨車碰撞，造成該路段車流一度回堵5公里，現車流已疏通，詳細事發原因仍待進一步釐清。

國道一號南下湖口休息區4日上午10時許有兩車碰撞，車流一度回堵5公里以上，現車流已疏通。（翻攝高公局）