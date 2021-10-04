基隆天外天保麗龍工廠主要進行熱熔作業，將回收保麗龍減容後再利用。（陳彩玲攝）

基隆天外天保麗龍工廠主要進行熱熔作業，將回收保麗龍減容後再利用。（陳彩玲攝）

基隆市民表示，天外天保麗龍工廠近日不斷飄出塑膠燃燒臭味。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

保麗龍減容機的集氣器損壞，導致氣體未經處理飄散在外。（陳彩玲攝）

基隆市信義區近日不斷有居民反映，空氣時常瀰漫塑膠燃燒臭味，追查發現是從天外天保麗龍工廠飄出，當地住戶擔心健康受影響，今天上午10多位居民至工廠外抗議，有民眾怒批，環境保護局應該更名為「環境汙染局」。對此，環保局表示，會立即要求業者改善空氣汙染防制設備。

據了解，保麗龍工廠主要進行熱熔作業，將回收保麗龍減容後再利用，但近日不斷飄出臭味。今天許多住戶到工廠外抗議表達不滿，居住在美的世界社區何姓女子表示，家門前是公園，原以為空氣、環境應該很好，卻於每天上午、晚上都會聞到如同塑膠燒焦臭味，驚覺事態嚴重，向左鄰右舍詢問，大家合力協助下才找到源頭，怒批環保局失職，應更名為「環境汙染局」。

市議員韓世昱、何淑萍接獲民眾陳情後，立即與環保局聯繫，初步了解，業者作業均符合規定，未有違規情勢，主要是保麗龍減容機的集氣器損壞，導致氣體未經處理飄散在外，2人要求必須監督業者，於3天內將集氣設備修復完畢，並同步建立SOP改善流程，若未來再發生設備損壞問題，因立即處置，並定期派員到場稽查，另外，目前工廠屬於半開放式空間，必須進行包覆作業。

對此，環保局清潔隊長潘家齊說，已要求回收業者改進，並加裝汙染防制設備，維護地區空氣品質，他提及，保麗龍的組成是聚苯乙烯，主要成分是碳跟氫，現在以電熱減容回收處理，不會產生戴奧辛，減容後，會再送交專業處理廠，壓製成聚苯乙烯塑膠粒再利用。

潘家齊指出，基隆一天產生約0.5頓保麗龍，會持續推動減量政策，鼓勵民眾購買魚貨時能自帶保冰袋。另外，會加強主動稽查，若確定違規，將依空氣汙染防治法第32條告發，處新台幣10萬元罰鍰。