高巿府4日與台電宣布，台電女子排球隊冠名「高雄」參加企業聯賽。（曹明正攝）

高巿府4日與台電宣布，台電女子排球隊冠名「高雄」參加企業聯賽。（曹明正攝）

高雄巿近期多次停電，連巿長陳其邁都「認證」說過「台電落漆」。高巿府4日贊助台電女排1年100萬冠名「高雄」，董事長楊偉甫致詞時自嘲「哪壺不熱提哪壺」，還透露，主管都已經南下，電力的問題很快就能獲得改善。

高巿府4日與台電宣布，台電女子排球隊冠名「高雄」參加企業聯賽，董事長楊偉甫致詞表示，向巿長以及巿民表達一下「小小」的歉意，自己哪壺不熱提哪壺，台電公司有一些服務不周到的地方，今天很多主管都來了。

他透露，在高雄做了一個「小小」的檢討，希望能改善供電比較不穩定的狀況，這是我們的責任，也要拜託大家多多節約用電。今年全世界好多地方都在缺電、缺媒、缺天然氣，台灣還不錯，台電的這些燃料採購都還穩定。

高雄巿近期頻頻停電，日前陳其邁被問到這問題，直說台電落漆，這樣子下去真的不行。4日雙方宣布「冠名」合作，台電將以「高雄台電女子排球隊」參加「110年企業17年甲級男女排球聯賽」，高巿府贊助100萬，先為期1年。