新北市汐止區商姓保姆受託照顧5個月大男嬰，但因重摔倒致男嬰腦傷，陳姓母親難忍憤怒，以溫性、黎姓等暱稱，2019年7月在臉書社群以及PTT網頁，張貼「惡質保母和她老公」，以及商以及潘姓先生、女兒的全身合照，並公開保姆家的地址，士林地檢署依違反《個人資料保護法》起訴陳女。

全案因2019年5月，陳女5個月大的男嬰受商姓保姆照顧，因從高處放落男嬰至床墊，導致硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害，男嬰就醫仍有發展遲緩現象，商女一審依業務過失傷害，遭判刑4月，得易科罰金，全案仍在上訴中，商女並沒有和家屬達成和解。

家屬陳女在案發後2個月，在臉書社團、批踢踢實業坊，分別以溫、黎等名字，貼出商女與先生、女兒的照片，並註記「惡質保姆和他老公」，文字則寫出3人住在新北市汐止區的地址，以及某社區，並詢問其他網友稱，「請問有網友認識她嗎，媽媽是虐嬰保姆」等。

商女以及先生因而控告陳女違反個人資料保護法，士林地檢署調查後不起訴，後經高檢署發回續查，檢察官認為，陳女張貼商女先生、女兒的照片、姓名以及地址，足以損害2人個人資料，依法予以起訴，另外商女告陳的部分則不起訴。