民進黨立委范雲今天在立法院財政委員會質詢文化部長李永得，范雲認為文化部對藝文工作者的勞動狀態不夠接地氣，不了解這些職業特性，因此相關紓困沒做好。對此，李永得則反駁，「妳剛講文化部對藝文工作者特性不清楚，我不接受，我們其實非常清楚。」

范雲說，很多藝文工作者都是兼職，一人身兼多職，無固定雇主，在劇團演出期間才有勞保，因此她認為文化部應該改變單向表演計畫的補助思維，調查藝文工作者的職業與勞動特性，並規劃常態性補助方案。

李永得對於被范雲嗆不接地氣、不清楚，當場反駁「我不接受」，事實上就是文化部其實非常清楚，才會訂定出現在這樣補助方案。

李永得指出，今年最大問題就是第一批紓困先鎖定勞保薪資2萬4以下，不用申請主動匯款，文化部相關紓困只有一個原則，就是不能重複領補助，因此如果有人認為自己屬於文化工作者，要申請文化部的補助，可以先退勞動部的，目前有2000多個案子都是這樣處理。

李永得說，藝文工作者有很多型態，有的是老師兼文化工作者，企業老闆兼任，這樣子的推估目前沒有資料。不過他們現在在做文化人普查跟登記辦法，跟主計處合作在工商調查時，特別針對文化產業做普查，將會訂定辦法，對於什麼叫「文化人」、什麼叫「作家」，會跟不同工會、文學界、出版界就定義標準做討論，有這樣標準之後會開放藝文工作者做登記。