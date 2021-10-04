台積電(2330)即將於下周四(14日)召開法說會，美系外資看好目前市場需求強勁，並預料台積電將上調資本支出，重申買進評等與目標價1014元。

雖近期市場對終端需求雜音頻傳，但美系外資訪查供應鏈，認為目前包括成熟製程與先進製程，需求都相當強勁；美系外資對晶圓代工供給吃緊情況至少將延續至2022年的看法不變，產能利用率將維持高檔，並預計台積電全面漲價，將減少明年重複下單的客戶訂單，反應實質需求。外資也預期，台積電漲價有助抵銷部分折舊費用的影響，並提升毛利表現。

外資指出，因應強勁的需求，預料台積電將上調資本支出，台積公司規畫未來3年投入千億美元，實際可能達到1080億美元。

台積電將於下周四召開法說會，公布第三季財報。外資維持先前看法，估台積公司第三季營收將季增12.7%，毛利率50.9%，每股純益5.97元，第四季營收估季增2.5%。

目前市場對半導體潛在需求疑慮增加，該外資認為，明年消費性電子產業恐面臨庫存修正，此次法說會，市場將聚焦台積電對終端需求看法，以及晶圓代工供給吃緊情況是否延續至2023年；另外，中國限電政策，對終端需求與整體供應鏈的影響；以及3奈米製程進展。

台積電先前調漲晶圓代工報價，該美系外資看好台積電明、後年都會持續漲價，並將台積電目標價升至1014元，為外資圈最高價。加上Aletheia資本對台積電目標價1000元，目前共兩家外資拱台積電股價力拚千元。