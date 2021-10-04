疑設備漏電！高雄男維修電動天車觸電 送醫搶救不治 13:182021/10/04 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救護人員將觸電昏迷的男子從天車上抬下，緊急送醫仍宣告不治。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廠區同事見男子修理天車觸電失去意識，趕緊趨前關切。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 男子在高市小港區廠區修理電動天車發生觸電意外。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市小港區4日上午10時44分許發生一起觸電意外！1名44歲的林姓男子在永光街維修工廠內的電動天車時，疑似因設備漏電不慎觸電，當場失去意識，同事見狀隨即打119求救，消防救護人員獲報趕抵現場，發現林男已無呼吸心跳，雖緊急將他送醫搶救，仍宣告不治，事故發生原因由警方調查中。 網紅昏迷急送醫 清醒堅持回極簡房不住院：最接近死亡的一天 疑從高屏大橋墜落 40歲男獲救後意識模糊急救中 #觸電 #電動 #天車 #送醫 #搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東勢警取締噪音改裝車 短短2小時查獲9件 13:422021/10/04 社會 菅義偉率內閣總辭 執政384天將交棒岸田文雄 11:002021/10/04 國際 人面狗身畫諷穆罕默德惹議 瑞典藝術家神秘車禍身亡 13:142021/10/04 國際 車燈沒亮遭攔 高雄酒駕男臉紅謊稱自己「罹患肝病」 12:282021/10/04 社會 苗128線拖板車翻覆撞護欄 女駕駛困車內急救中 09:062021/10/04 社會 國慶連假將至 花蓮恐湧大量人車潮 警編排崗哨疏導車潮 13:302021/10/04 社會 國旅搶五倍券 飯店業殺很大 04:102021/10/04 生活新聞 國慶日遇例假應補假1天 北市勞動局提醒：違者最高罰百萬 11:032021/10/04 財經 統一獅二軍楊家維爆酒駕撞前車 酒測值高達1.03遭逮 10:402021/10/04 社會 永達保經 獲保險卓越獎肯定 04:102021/10/04 全球財經 陸半導體廠 搶攻車用MCU 04:102021/10/04 全球財經 社會熱門新聞 新車狂傳異音 他送修一看底盤好愣 竟多10倍「渦輪」 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 控夫偷窺洗澡想硬上還嗆「花錢養你還不給幹」妻訴請離婚獲准 - 社會 驚悚！高雄29歲工人不慎跌落 鋼筋直插脖子鮮血染紅衣褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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