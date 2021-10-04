廠區同事見男子修理天車觸電失去意識，趕緊趨前關切。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

男子在高市小港區廠區修理電動天車發生觸電意外。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市小港區4日上午10時44分許發生一起觸電意外！1名44歲的林姓男子在永光街維修工廠內的電動天車時，疑似因設備漏電不慎觸電，當場失去意識，同事見狀隨即打119求救，消防救護人員獲報趕抵現場，發現林男已無呼吸心跳，雖緊急將他送醫搶救，仍宣告不治，事故發生原因由警方調查中。