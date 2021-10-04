一詮（2486）上周召開法說會釋出相對樂觀展望，預期明年除了TV背光產品之外，各事業毛利率可望優於今年，堪稱轉型最成功的LED供應鏈，然而法說會之後，一詮股價連番重挫，今（4）日持續數度亮燈跌停，法人臆測，一詮融資使用率仍超過50％，從最高峰僅減少2243張，加上外資上週持續賣超，籌碼面因素可能是干擾股價主因。

根據統計，截至上周五為止，一詮的融資使用率達54.19％，上星期五融資還增加65張，加上外資上周五也大賣1165張，且呈現連續性賣超，累計單周大賣一詮5221張，衝擊一詮股價表現。

一詮近幾年持續轉型，原定去年轉盈，但受到東貝拖累，遞延至今年開始轉虧為盈，今年上半年每股盈餘達1.06元，除了均熱片、IC導線架均打入國際級客戶之外，LED導線架也轉向需求不斷往上竄的光耦合器導線架，目前陶瓷電路板、LED導線架分居毛利率一、二，其中陶瓷電路板以車用、高功率照明為主要成長動能。