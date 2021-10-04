大雅警分局於2日、3日舉辦民防人員常年訓練。（大雅警分局提供）

大雅警分局於2日、3日舉辦民防人員常年訓練。（大雅警分局提供）

台中市大雅警分局日前舉辦民防人員常年訓練，課程內容包括COVID-19防疫新生活及衛生法令宣導、民防相關法令及組訓作業流程、全國性公民投票法令及協勤要領、交通協勤要領、犯罪預防宣導等。分局長賈立民特別請馬岡分隊、潭北分隊各5名隊員上台實地操演，比拚各隊精神並提供獎勵禮品，參訓隊員個個躍躍欲試相當熱鬧。

大雅分局於2日、3日舉辦民防人員常年訓練，因應防疫措施，由往年1梯次4小時，分成3梯次在分局5樓禮堂辦理。

鑒於全國性公民投票在即，加上我國位居於太平洋地震帶上，颱風、地震、豪雨等重大天然災害屢屢帶來災情，且近來大陸軍機擾台頻繁等國內外情勢及兩岸關係變化，且國內「新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)」疫情仍十分嚴峻，訓練課程內容相當豐富。

課程特別邀請大雅區衛生所護理長到場講授防疫知識，學員表示受益良多，返家亦可將相關的知識與家人分享，共同保持個人衛生與社交距離。

賈立民也在授課過程中，特別請馬岡分隊、潭北分隊各5名隊員上台實地操演，比拚各隊精神並提供獎勵禮品，令參訓隊員個個躍躍欲試；此外，亦講授民防與公投相關法令時，亦提供有獎徵答，不僅增加隊員受訓樂趣，亦提升隊員上課之專注力。

賈立民表示，民防人員平日20-24時至各分駐(派出)所協勤，辛勞得力，且每名隊員平日均有自己的工作要忙碌，為精進民防工作技能，提升民防團隊運作功能，特別辦理本次民防人員常年訓練，期能建立民防團隊專業、效能形象，增進民防專業知識，精進民防工作技能，以提升民防團隊運作功能。