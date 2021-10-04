曾任2016年蔡英文總統就職典禮口譯工作而爆紅的「口譯哥」趙怡翔，將投入2022年台北市議員選舉，不過令外界意外的是他沒有加入英系，反而將代表湧言會參選大安、文山區議員，接棒現任議員阮昭雄；趙怡翔今坦言，即便過去當過黨務主管，也沒有加入任何派系，過去對派系很不熟悉。

趙怡翔今天接受「新聞不芹菜」專訪表示，決定要參選後，其實曾到市議會拜訪蠻多人，他坦言，過去和小雄哥（阮昭雄）有淵源、很多交流，阮也希望把他的選區讓出來支持新人。

趙怡翔指出，之前曾考慮過港湖地區，但大安、文山是首選，不過因為很多新人，加上大安、文山是第三勢力的重鎮，是否有我的空間，有點保留，但後來阮昭雄的支持，所以選大安文山，

趙怡翔坦言，回國後曾拜訪各派系，但過去對派系很陌生，要熟悉地方政治文化，包括派系議題等，都要了解，最後跟小雄（阮昭雄）議員走比較近，他也希望支持優秀年輕人，重要是民進黨是個大家庭。

阮昭雄今日在立法院宣布，將備戰2024年立法委員選戰，且不再參與2022年大安文山區議員連任，並支持我國駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔投入台北市議員選舉，盼他能延續過去的地方服務；立委王定宇、林楚茵也到場力挺，肯定阮昭雄破釜沉舟的決心。