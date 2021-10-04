新竹縣120所國中小共有727位導護志工，縣府為響應交通部10月交通安全月，日前舉辦績優導護志工與教師表揚大會，其中在竹東鎮二重國小擔任導護志工的陳鳳嬌，風雨無阻守護孩子安全長達25年，奉獻精神令人感佩。

今年有114位導護志工與21位導護老師接受縣長楊文科表揚，楊文科感謝各位導護志工和老師，每天清晨比學生更早到校準備，穿上背心拿著指揮棒，站在馬路第一線付出愛心，風雨無阻維護學生上下學安全，成為學生安全最大的依靠。

楊文科說，他上任後啟動各級學校校園安全網，投入4千4百萬元增聘僱警衛或設置電子圍籬，同時推動通學步道的設置及改善，會持續積極進行校園交通安全工作，讓學生平安上下學。

對於導護老師與志工，縣府訂立新竹縣縣立中小學執行學生導護工作實施原則，增訂導護老師執勤可補休的福利，及由縣府共同投保團體意外險，團體保險額度為300萬元，提供學校導護志工有更好的保障。

擔任導護志工25年的陳鳳嬌表示，當志工一轉眼就過20多年，孩子們對她的稱呼也從阿姨變成阿婆，不過一路上自己的心境倒是越來越年輕，越做越開心。並說當志工不只是保護孩子，更是守護個整個校園，會一直持續做到身體不行的那一天。

榮獲導護老師的中山國小老師陳娟娟表示，導護是十分吃力不討好，要付出許多心力與耐心的工作，尤其該校有3個出入口的交通節點，所幸在全體老師和導護志工協助下，每天守護孩子，並融入課程加強學生認知交通安全的重要性，學校網站和FB也向家長宣導，讓學生可以安心上下學。