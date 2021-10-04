大陸一名女子近日突然腹痛腹瀉、噁心嘔吐，於是在午睡前後各服用2顆止痛藥，沒想到吃完以後病情卻更加重，甚至出現「七孔流血」的恐怖症狀，最後歷經全身換血，在急診加護病房住了半個月，才順利把命撿回來；新聞曝光後，不少網友都被嚇壞了。

根據《瀟湘晨報》報導，浙江寧波一名53歲的張姓女子日前出現腹痛腹瀉、噁心嘔吐的症狀，於是自行吃了4顆止痛藥，沒想到病情沒有減緩，反而更加嚴重，變成頭暈、乏力，家人急忙將她送醫治療，未料打點滴的時候，她手臂上一個小小針孔竟血流不止，半個小時都沒止住，院方認為她出現凝血功能障礙，因此建議轉院。

張姓女子隨後被送往寧大附院急診科，當時她臉色蠟黃、呼吸微弱、意識也很模糊，血壓的收縮壓和舒張壓分別只有70mmHg和50mmHg，血液常規檢查報告結果還顯示，她的白血球計數異常增高，黃疸則超標10倍多，除此之外肝臟、腎臟和心臟等多個系統都存在多重器官衰竭，隨後張姓女子就被送到EICU（急診加護病房）做進一步治療。

該院EICU醫師甘永雄回憶，最初懷疑女子是否為闌尾炎穿孔，因為有些症狀可以對得上，但仔細想又覺得不太像，詢問過家屬後，他才初步找到病因，原來女子平常感冒不舒服，都會自行服用止痛消炎藥，不過該藥物最多早晚各服用1顆，但她卻在午睡前後各吃了2顆，嚴重超過劑量。

此外張姓女子服藥時，還伴有急性闌尾炎發作，身體比平時還要虛弱，成為了全身炎症反應症候群的誘因。後續檢查也證實，這4顆止痛藥就是女子生病的罪魁禍首，「當時病人全身出血，類似於我們常說的『七孔流血』，連牙齦都在流血」，所幸最後經過大量輸血，女子的血壓慢慢回升，凝血功能也逐漸恢復正常。

甘永雄透露，臨床上像張姓女子這樣，擅自服藥導致不良反應或嚴重副作用的案例並不少見，他提醒大家在服藥時，尤其是處方藥物，一定要按照醫囑，不要擅自購買、服用，也不要自行增加藥量，若是出現類似張姓女子的症狀，一定要在第一時間前往醫院求診，以免延誤病情。