北部一對夫妻感情不睦，妻指夫因患憂鬱症態度大變，常常情緒勒索，甚至偷窺她、想硬上她，提告訴請離婚；丈夫則反控妻子迷信，不給小孩上幼稚園原因是「會死掉」。台北地院審理2年，感受不到雙方仍想繼續共同生活，判准離婚，2名小孩各自由其中一方為主要照顧者，扶養費平分。可上訴。

妻子主張，與丈夫2011年結婚，育有2名子女，因丈夫患憂鬱症，精神不穩，造成家中衝突不斷，多次威脅自殺、對她情緒勒索，2017年曾經掐小孩的脖子，還曾企圖違反她意願發生性行為，不僅偷窺她洗澡，甚至嗆「花錢養你還不給幹」。

妻子並指，丈夫因精神疾病，婚後對她態度大變，經常出言不遜，還常常向母親批評她，造成婆媳關係不睦，另外還有許多不顧她及小孩感受的行為，夫妻關係已長期失和，彼此均無維持婚姻的意思，因此訴請離婚。

丈夫否認妻子一切指控，反指妻子2016年間迷信鬼神宗教，說小孩不能去上幼稚園，不然會死掉等語。他長期就診、服藥，憂鬱症病情穩定，對妻子也多處配合，且贈與不少財產給妻子，並負擔所有家計、家務，對家庭付出甚深，不願放棄婚姻關係。

法官認為，夫妻倆前年就已分居，婚姻、生活、婆媳等問題都未解決，訴訟2年多，仍無法感受到雙方仍想繼續共同生活，短期內也無修復可能，因此判准離婚。

小孩親權部分，法官認為憂鬱症並非不治之症，丈夫已長期穩定就醫，因此不能剝奪其親權，案經訪視，曾被掐脖子的小孩與母親較親密，判由妻子為主要照顧者，另名小孩則與父親及夫家感情較好，由丈夫為主要照顧者，扶養費平均分擔。

★精神疾病請勿自行突然停止服用精神科藥物，中時新聞網關心您！

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。