喜歡打羽毛球的竹科張姓工程師，運動後右肩感到劇烈疼痛，不僅痛到肩膀無法動彈，晚上還痛到無法入睡，到中醫大新竹附醫求診，復健科醫師何宇淳檢查發現，張男是右肩肌腱鈣化性發炎，經做超音波導引鈣化灌洗，將鈣化物質抽洗出來，再搭配復健及增生注射做整合治療，現在已經可以打球了！

羽毛球運動在新竹地區相當盛行，不僅是園區科技族，新竹地院和地檢署也有不少司法人員在下班後，組隊打羽毛球PK。何宇淳指羽球等運動會出力的包括肩部、手肘、膝蓋及阿基里氏腱，若未做好暖身或運動過度，鈣化性肌腱炎很容易就上身。

「痛起來要人命！是鈣化性肌腱炎的寫照，何宇淳說，這種疼痛就像風暴一樣，好發於30歲到50歲之間的青壯年人，疼痛時以口服消炎止痛藥也很難奏效，甚至會讓硬漢都流下男兒淚！

何宇淳指鈣化性肌腱炎所導致的疼痛，治療的要點有二，首先是減少發炎和疼痛，再來便是鈣化的分解、吸收或排除，如果是急性發炎期的囊狀大鈣化，超音波導引灌洗及注射，就會是治療的首選。

如果是慢性期的殼狀鈣化，則要先做高能聚焦體外震波治療，以震波能量去破壞鈣化結構，再使用超音波導引穿刺及灌洗，會是最安全有效的治療方法。慢性的肌腱鈣化，若沒有接受治療，除疼痛難受外，也會增加未來反覆發作的可能。

何宇淳指出，患者在術後修復肌腱組織，除了保護肌腱、熱敷及適當的營養補充外，也可考慮使用震波或是增生注射治療，來強化肌腱的復原，同時依照超音波下肌腱組織修復的程度，決定合適的運動治療，才是最精準安全有效的方式。