綜藝天王吳宗憲縱橫演藝圈30多年，在圈內佔有一席之地，近來他的女兒們接連傳出結婚消息，他也萌生退意，想將事業重心轉往大陸並改行經商，也坦言自己對媒體圈越來越不適應，儘管引退時間還不確定，吳宗憲卻已經鬆口提到經商要賣甚麼。

吳宗憲多年來嘗試發展不同副業，不甘於只在演藝圈發展，他手上負責的產品多達數百種，包括吸塵器、果膠和藍芽喇叭等，最近還推出了洗衣機，他也透露如果到大陸經商，會賣德國的吸塵器，這台吸塵器一台將近9萬元，更坦承上海辦公室1年前就準備好了，只是受到疫情影響延緩。

如果要兩岸跑，光是隔離就要耗費20多天，儘管現在疫情趨緩，卻還是不穩定，因此還在規劃確切時機，吳宗憲也強調，儘管會淡出演藝圈，但台灣仍是他的家，之後不會移居上海，工作上軌道後，他還會購買私人飛機往返兩地，盡量將時程縮到最短。

對爸爸要買私人飛機一事，大女兒吳姍儒似乎十分反對，得知消息後還表示，「我等下要打電話罵他！」吐槽爸爸2003年就說要退休，如今都2021年了，「他這個退休釀造計畫釀的比酒還要久...不知道他要釀多久」，吳姍儒更哭笑不得地說：「家父退休傳奇要釀久一點，就讓他釀吧」。