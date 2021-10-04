溪洲社區展示綠場域友善設計針對高齡長者設計的高架菜園。（水保局台中分局提供／陳淑娥台中傳真）

活動現場也展示農村社區特色農產與手工藝品。（水保局台中分局提供／陳淑娥台中傳真）

為讓農村社區長輩身心靈能夠健康持續，水保局台中分局特委託國立中興大學與後龍鎮水尾社區，2日在後龍海灘舉行苗栗縣後龍鎮綠色照顧六大旗艦社區「高年級」生態海洋運動，包含老幼共學摸文蛤體驗、高齡棒子足球競賽及後龍鎮六大旗艦社區綠色照顧特色展現，吸引許多遊客一同參與海洋盛宴。

海洋運動會隊伍中的「高年級」隊伍最為搶眼，由活潑的社區阿公與阿嬤共同組成，這批高年級隊員在體驗與競賽中展現了極高的積極度與熱情！不僅如此，社區長輩們也帶著成功國小學童一同進行摸文蛤體驗，將智慧與經驗傳承下去。

水土保持局副局長林長立表示，水保局推動農村再生已逾10年，為了讓高齡者能夠老有所依、所養、所為、所樂，近年來積極推動綠色照顧，於今年6月中旬辦理農村高齡者停聚不停食，其中水尾社區就是選定示範的社區之一，使社區長者在疫情嚴峻的期間，依然能飽食一餐又有寓教於樂的場域與活動，維持長輩身心健康。

林長立指出，感謝各單位在跨領域的結合下，一同推動後龍鎮綠色照顧六大旗艦計畫，以水尾社區擔任領頭羊帶領後龍鎮埔頂、溪洲、豐富、南港及海埔利用綠色照顧之四大類型進行分工，辦理多元合作示範呈現。水尾社區通過110年全國十大綠色照顧優良典範初審前20位，並期許社區在下個月的現地訪視複審階段，將社區這些亮眼的綠色照顧成果展現並奪得佳績。

此次運動會展現水土保持局在農村社區推動綠色照顧的成果與特色，包含綠飲食海洋野餐盒、高齡友善設計綠場域、綠療育社區特色手工藝作品以及與社區青農合作的相關成果等，是一場具備健康及傳承又有趣味性的好活動。