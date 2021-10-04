貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價持續弱勢，上周五（1日）被打入跌停，今（4日）持續走低，三雄再摔至跌停，連2根跌停板讓許多投資人哀鴻遍野，不過有網友透露，即使報酬率已經從190%狂砍至32%，自己還不打算賣出手上3張長榮股票，文章一出引起網友們熱議。

長榮上周五收在跌停價113.5元，今再被賣壓壟罩，終場收在跌停價102.5元，連兩根跌停使得長榮快要跌破百元大關，引起不少PTT網友們熱議，有人認為，貨櫃三雄的股價已經快要跌至大戶及法人的成本區，若主力接連出貨，恐會繼續出現跌勢。

長榮股價7月份站上233元高點，但3個月來已崩跌超過56%，一連串重挫讓許多散戶受不了虧損搶逃命。儘管如此，有網友透露自己手上還有3張長榮股票，最高時總報酬率曾飆到190%，但現在只剩下32%，但他還不打算賣股，「一樣，有種讓我-10趴我再停損，但可以不要嗎？嗚嗚嗚…抱上抱下，繁華攏是夢。」

此外，原Po曾在7月底時發文透露不賣股原因，是因為股價尚未到達原先設下的停利點，「現在我就當他套牢了，這價位我賣不下去，大不了領股利，當定存股，放到明年殖利率超過10%啦，有種跌到-10%我就停損認錯。」

文章一出引起網友們熱烈討論，有人狠虧他不懂賣出時機，是韭菜教科書，「為啥不移動停利 能賺錢要凹到賠錢？」、「別人高歌離席，你不離不棄」、「少賺心很痛，賣不掉喔」、「看到這篇我真的大笑，韭菜教科書等級的」、「紙上富貴一場空，我經歷過二次，學乖了」、「是我早停利了，你比被套住的人還菜。」

不過也有網友持相反看法，認為原Po成本低、張數少，確實可以再等等看反彈時間點，「他只有3張成本又低，本來就不怕」、「捨不得賣就拚拚看阿，未來很難說，但還是要注意停利了」、「抱上抱下至少沒賠隨時能離場」、「確實有成本可以等，但還是要小心」、「該停利的時候還是要停利，感情用事就完了」、「3張也是錢，幹嘛賺錢放到賠錢，跟錢過不去。」