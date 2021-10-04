美女插畫家兼YouTuber的知名網紅泥泥學姊（JANiE），除了長相甜美又擁有卓越的藝術天份外，身材更是性感火辣，經常在社群平台上曬出辣照，並大方凹凸有致的好身材，IG吸引超過177萬人追蹤。昨（3）日她再度更新近況，PO出與好友相約泳池玩耍的逗趣影片，火辣身材也因此吸引目光。

泥泥學姊在昨日於個人IG上公開的影片中，只見正妹部落客「QQ咩冷」穿著綠色比基尼，隨著音樂跳出水面，並對著鏡頭露出甜美笑容，頭上還帶著俏皮的蛋糕造型髮箍相當可愛；接著，是頂著俐落短髮的知名網拍模特兒「彤羽」，穿著黑色比基尼跳出水面，並將飽滿雙球放置在岸邊，讓所有人的眼睛為之一亮。

而泥泥學姊則是排在第三位，穿著黑色連身泳衣的她，將豐滿的F罩杯放在泳池岸邊，大秀超深事業線與北半球，鏡頭雖快速帶過，但火辣的好身材還是與最後一位上半身赤裸的男網紅派翠克形成強烈對比，派翠克還不停的對著鏡頭頻頻放電，擺出挑逗的擠奶姿勢。

影片PO出後逗得網友們忍不住留言「第4位直接上空也太色情了吧」、「看到第4個內心直接飆髒話」、「看完怎麼有像爬到山頂峰看到美景，但之後被人推下去的感覺」、「從小到大的概念」、「最後一個就別起來了」、「最後是什麼髒東西混進來」，吸引超過27萬人觀看，引起網友熱烈討論。