在當年那個醫美整形不盛行的年代，能在演藝圈出道的女星，或臉蛋或身材，幾乎都堪稱世間的佼佼者等級，若在美麗中還能多帶一點個性，就會是當代美女代表人物，例如同樣有著對稱精緻五官，林青霞多了些英氣，王祖賢則帶了多情，兩人堪稱亞洲數一數二的超級女神，如今在南韓，竟有著結合兩大美女特點的女偶像存在，到底是誰？

林青霞與王祖賢年輕時的容貌完全天然，既清秀又帶著仙氣，是亞洲圈民眾心目中的理想情人，後輩中如有某些外型特點跟她們相似者，必定會引起話題，而南韓卻有女偶像，結合了兩位女神的優點，就是SM娛樂旗下女團「Red Velvet」隊長Irene(裴珠泫)。

2014年「Red Velvet」正式出道，不但音樂作品引發話題，5名團員從顏值到唱跳能力都非常協調，畫面養眼美好，其中，Irene不但是隊長，她的天使美顏更是出眾，甚至可說是整個Kpop圈的佼佼者也不為過，在團體內被推為臉蛋擔當，受封「神顏值」。

「Red Velvet」隊長兼臉蛋擔當Irene，被認為美貌結合林青霞、王祖賢特點。(翻攝自renebaebae IG)

Irene到底有多美？她出道以後，韓國醫美診所紛紛透露，原本病患都拿秀智、宋慧喬等女星來當整型範本，但Irene出道後成了第一名的熱門範本，專業醫生們也曾在節目上說她的臉部骨骼是黃金比例，許多網友都認為，Irene神美顏結合了林青霞與王祖賢的特點，遑論她還有纖瘦的身材與大長腿，很難相信韓國能產出這樣百年一見的美人，而即使Irene去年醜聞纏身，但今年仍被選為「2021 K-POP 百大最美臉孔」第三名，贏過台灣美女周子瑜，足見她人氣有多高。