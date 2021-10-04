林祖嘉將接掌國民黨大陸事務部主任 14:092021/10/04 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林祖嘉。（圖為中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席當選人朱立倫明天就任黨主席，今陸續公布黨中央人事案，據了解，陸委會前副主委、國政基金會經濟組召集人林祖嘉將接任國民黨大陸事務部主任，貫徹朱立倫「先經後政」的兩岸社會力交流。 先前傳出陸委會前副主委高孔廉、趙建民以及林祖嘉都是大陸事務部主任的可能人選，朱也盼借助他們的力量，展現其重建兩岸交流的企圖心。最後拍板由林祖嘉接任，林將兼任特別顧問以及大陸事務部主任。 駐美處正名案推手 美議員夏波證實改名有望 文光國際英語村行動化 推外師巡迴、線上教學 #林祖嘉 #大陸事務部 #國民黨 #朱立倫 #陸委會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃健庭接國民黨祕書長 曝答應朱立倫邀請關鍵 13:392021/10/04 政治 森林農場 砸錢大翻新迎客 04:102021/10/04 產業．科技 高鐵宜蘭選址遭質疑炒地皮 吳澤成：子虛烏有 11:312021/10/04 政治 朱立倫諷3零立委 陳柏惟嗆抹黑 04:102021/10/04 政治要聞 《最低工資法》5年不審 朝野立委齊轟行政部門 時力喊2024調至3萬1 09:502021/10/04 政治 翁達瑞們玩不了多久 04:102021/10/04 時論廣場 兩岸事務 朱將借助高孔廉、趙建民、林祖嘉 04:102021/10/04 政治要聞 米可白辣露背開高衩當金鐘評審 「好愛美美的自己」把體重公開了 10:152021/10/04 娛樂 朱立倫彰化謝票喊話「縣長一定要贏」強調贏回2024執政權 17:162021/10/03 政治 國民黨彰化縣黨部6日要法拍 朱立倫呼籲把黨員找回來 18:462021/10/03 政治 和泰興業 獲頒勞動安全獎首獎 04:102021/10/04 產業特刊 政治熱門新聞 這大咖若出手 吳子嘉：陳柏惟罷免案一定會過關 - 政治 郵局紙本五倍券預約今早9點開跑 網站、電話預約流程一次看 - 政治 看完高雄市政滿意度民調 阿扁問陳其邁：2022連任有隱憂？ - 政治 陳柏惟曾問促轉會這件事 吳子嘉傻眼：有什麼關係 - 政治 北市國小急拆蔣公銅像 游淑慧爆「始作俑者」是他們：師生承受壓力 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。