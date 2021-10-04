國民黨主席當選人朱立倫明天就任黨主席，今陸續公布黨中央人事案，據了解，陸委會前副主委、國政基金會經濟組召集人林祖嘉將接任國民黨大陸事務部主任，貫徹朱立倫「先經後政」的兩岸社會力交流。

先前傳出陸委會前副主委高孔廉、趙建民以及林祖嘉都是大陸事務部主任的可能人選，朱也盼借助他們的力量，展現其重建兩岸交流的企圖心。最後拍板由林祖嘉接任，林將兼任特別顧問以及大陸事務部主任。