由台北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的台北馬拉松將於12月19日上午於台北市政府前廣場盛大開跑,今日舉辦記者會正式宣告自10月4日中午12點起開放一般跑者報名,10月5日上午10點起,開放半程馬拉松組一般跑者報名,並於10月27日下午5點截止報名,今年參賽名額採額滿提早截止報名方式,非以抽籤方式;而成績達標保障名額跑者已於9月27日開放上傳成績證明及報名,10月1日截止。

近來Delta病毒讓全球疫情再度升溫,台北馬拉松將依照中央疫情指揮中心的規範,升級賽事防疫及安全,蔡炳坤副市長提醒各位跑者在報名後需提供健康證明(疫苗施打、隔離痊癒、快篩或PCR篩檢陰性,以上三擇一)方可領取物資及參賽。此外,全體工作人員及志工在賽前也必須提供上述健康證明或進行篩檢,邀請國際菁英選手也依防疫規範入境,以高規格防疫措施及完善的醫療團隊維護跑者、民眾健康,使台北馬拉松成為最安全的賽事,期待各位跑者能跑出健康、跑出疫情回到正常生活。

2020年台北馬拉松是國內唯一實際舉辦的國際性馬拉松賽事,更是疫情後全世界規模最大的體育賽事。2021年雖然經歷疫情爆發、三級警戒長達兩個半月,終在近期逐漸控制下來,民眾生活得以回到正軌,這都要歸功於五個月來防疫人員的辛勞及全體市民的共同努力。

因此台北馬拉松以「RUN THE CITY - THE DAY WE REBORN」跑動臺北 那日我們重生為主軸,向世界宣告最艱困的時期已經過去,疫情後我們重新開始,台北馬拉松朝如期舉行籌備,邀請跑者們一同跑動台北,臺北與大家一起努力往重生之路邁進。

2021台北馬拉松」的全新視覺系統以象徵無限循環的梅比斯環(莫比烏斯環)作為設計基礎,期能凝聚城市的無限可能,將全體市民的正向能量匯集一起,產生動能驅動著人們向前奔跑,環狀結構帶有光環、希望及團結之意,以及跑者呼吸、堅持及每天練跑生活的循環與生生不息,體現出馬拉松賽事的運動家精神與台北這座城市的榮耀感。鼓勵大家揮別疫情的陰霾,讓我們一起彰顯「臺北馬拉松」的生命力與希望。

世界田徑總會去年更新標籤認證規範,保留菁英白金標籤(Elite Platinum Label)、金銀銅標籤合併為菁英標籤(Elite Label)、新增初次申請的一般標籤(Label Race)三個等級,台北馬拉松是台灣唯一以市區馬拉松取得菁英標籤的賽事,未來也將透過更優質的服務讓世界看見台灣,目標朝更高層級標籤邁進。