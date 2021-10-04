民進黨新竹市議會黨團4日與綠黨共同主張「縣市升格，解決斷頭橋」，盼透過升格爭取更大的財政規模與整合行政資源，才能加速推動並實質解決交通壅塞的問題。（陳育賢攝）

新竹縣市的園區塞車問題備受民眾關心，台1線替代道路連接68快速道路的斷頭橋也多年懸而未決，民進黨新竹市議會黨團4日與綠黨共同主張「縣市升格，解決斷頭橋」，盼透過升格爭取更大的財政規模與整合行政資源，才能加速推動並實質解決交通壅塞的問題。

新竹市議員包括陳建名、李妍慧、劉崇顯、鄭美娟、施乃如、劉康彥、曾資程，今天針對縣市一直以來都存在的交通問題提出看法。

曾任竹科工程師的劉崇顯指出，台1線替代道路（新豐至新竹市北區）於1997年就已規畫完成，是為了舒緩中華路頭前溪橋至新豐、湖口工業區的壅塞情形。但有別於新竹市段的武陵高架道路與竹光路早已通車多年，新竹縣段直到近年才重啟相關程序，距離通車仍遙遙無期。

陳建名則指出，新竹縣政府預計在交通流量與日俱增的經國大橋新增興隆路匝道，卻未考慮上班時間往竹科的壅塞車潮，未來新竹市這一端，恐怕民眾出門就塞在匝道，缺乏有效的通盤規畫。

李妍慧表示，光復路與公道五路是新竹市、園區直通新竹縣的重要道路，應利用大新竹升格的機會，以園區當作交通節點，用最高規格、最專業人力做更精密的計算及更整合的規畫，實現「園區市區化」的交通規畫品質。

她說，除了園區蛋黃區之外，周邊外環道路共有8座橋負擔兩邊的交通運輸，應配合都市計畫做整體外環交通網的布建，例如台1線替代道路連接68快速道路，有利竹北西區的土地開發，也對南寮、竹市大北區等地有益。

鄭美娟指出，新竹市的ubike是很多民眾上下班通勤、外出使用的便捷選擇，但新竹縣卻無法提供相關服務，尤其生活機能重疊的竹北市民，經常透過臉書留言爭取，盼透過升格事權一致，讓大新竹民眾享有更好的生活品質。