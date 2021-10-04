台灣大(3045)響應環保，祭出「10月手機回收月」，即日起到月底加碼推出超值回收獎勵，民眾將舊手機帶到台灣大門市回收。其中「廢手機回收方案」(不限品牌)，用戶將可獲得myVideo、MyMusic、myBook等三大影音娛樂免費體驗或看片金等好禮。

台灣大表示， 除了將舊手機送往實體門市，用戶也可以透過線上服務「myfone購物」進行手機回收，不僅有專人到府收件、全程線上免出門外，前40名完成「舊換新回收方案」的用戶，可額外獲得回收金額10%的myfone購物贈品電子禮券；線上完成「廢手機回收方案」的用戶，除了可領50元myfone購物電子禮券外，前200名申請者再加碼50元myfone購物贈品電子禮券。無論哪項方案，搭配myfone購物現行優惠，換新機最高可再享3000元回饋。

台灣大重視ESG三大面向平衡發展，隨著5G高速發展，更致力於建構低碳社會，其中綠能政策及循環經濟為兩大重要的前進方向。循環經濟在手機回收專案上，台灣大自2015年即推出「全民舊機換新機」方案，截至2021年上半年，已有超過5.4萬人次參與，手機整新後轉銷往經濟較弱勢地區，不但能延長使用週期，同時也為地球減少電子廢棄物；自2008年起累計回收超過17萬支廢手機，幫助地球減碳逾8.5萬公斤。

此外，台灣大也從2019年起，連續兩年舉辦循環經濟論壇，2020年更提出「廢光纜再利用」的具體實驗成果，未來可望能成為箍筋的替代建材，預估年產值達223億元，開啟轉廢為金、轉舊為寶的新趨勢。同時，台灣大更積極接軌國際，將於今年底正式加入RE100，並承諾2040年之前將100%使用再生能源，未來更將強化與歐洲商會轄下LCI低碳倡議行動次委員會的連結，共同發展台灣大綠化足跡的願景與實踐計畫。