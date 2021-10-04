港星鍾鎮濤(阿B)2014年和小19歲台灣女友范姜素貞結婚，婚後育有2女，一家幸福和樂，近日范姜素貞迎來50歲生日，她開心在臉書曬出和老公及好友的合照，「香江第一美人」關之琳也在其中，59歲的她保養得宜，令網友驚艷不已。

范姜素貞2日在IG發文：「昨晚49歲的最後一天，和我覺得最美、最帥、最疼愛我的人共進晚餐，感恩幸福」，照片中除了有老公鍾鎮濤外，關之琳也現身幫她慶生。

只見穿著白色上衣的關之琳，皮膚緊緻無瑕疵，氣色紅潤狀態維持相當好，完全看不出已經59歲，凍齡的美貌驚艷不少網友，另外68歲的鍾鎮濤和老婆范姜也都保養得宜，3人凍齡外貌引起熱議。

范姜素貞慶生，關之琳也到場。(圖／翻攝自范姜素貞IG)

關之琳上個月24日才歡慶59歲生日，當時她絲毫看不出皺紋的凍齡美貌和窈窕身材，讓網友都看傻，大讚她依舊是女神。而她早前也開設抖音帳號，分享生活近況，吸引超過340萬粉絲追蹤。

鍾鎮濤過去和港星章小蕙（章蓉舫）有過一段婚姻，不過當時她見鍾鎮濤破產，就打離婚官司順利脫債，並把一對兒女留給男方，人生跌谷底的鍾鎮濤，後來認識范姜素貞，她不離不棄陪鍾鎮濤挺過難關，據悉，她不僅用開二手店的利潤，替鍾鎮濤還了1億多港幣，還幫他打理財務，之後鍾鎮濤奮力工作，靠拍戲、登台表演，從負債鉅額搖身變成身價破億，人生大扭轉。