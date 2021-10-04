屏東高樹鄉一名超商女店員，因提醒患有精神疾病的50歲楊姓男子戴口罩，竟被暴力攻擊雙眼，導致左眼球塌裂、鼻梁碎裂還有腦震盪，雖已進行手術但仍有失明風險。各界關心女店員狀況並紛表示想捐款，「宅神」朱學恒指出，屏東縣政府堅稱不能協助募款，也不能開立公益帳戶，因此他只能公布女店員的私人帳戶；而朱學恒也集資捐出10萬元，希望能盡一份心力。

朱學恒今（4）日在臉書公開女店員的私人帳戶，並強調在過去所有社會事件中，從來不提供個人帳戶訊息，但因此案實在太過特別，屏東縣政府堅稱依法不能協助募款，也不能開立公益帳戶，「多半是我孤陋寡聞沒聽過這樣的法律規定」，所以才自己聯絡上女店員的哥哥提供帳戶資料，而私人戶頭臨櫃匯款時又必須要有戶名，所以萬般無奈才公布這樣的資料，若大家有疑問可與屏東縣政府查證。

朱學恒表示，他把網友的善意和過去上直播來賓所捐出的通告費，包括翁履中、王世堅、連勝文、張斯綱、楊文元、Max、洪孟楷、江啟臣等人，一共湊了10萬元，一起匯到女店員的戶頭。

朱學恒集資捐10萬給女店員，並公開她的帳戶資料，解釋是因屏東縣政府堅稱依法不能協助募款，也不能開立公益帳戶，才會公開私人帳戶。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

據朱學恒轉述，該女店員薪水只有2萬多元，本來就很難有存款，原本很不同意接受陌生人捐款，但哥哥心疼她之後各種費用的支出，且身心復健的道路又很漫長，最後說服妹妹，也強調每一筆錢都會記錄，只用來做生活支出跟醫藥費，若有剩餘的金額，會再捐給其他需要的人。

至於報導上看到女店員勇敢又充滿了正能量，是因為哥哥不希望大家報導負面的消息，現在他們一家只能靠正能量來撐下去，也聯繫犯罪保護協會，妹妹身心都受創嚴重，要安排諮商才有機會重返社會。朱學恒也感嘆，「國家沒有做好社會安全網，讓你們跌跤了，受創了，是我們對不起你，是我們虧欠你。」

文章貼出後，已有不少網友響應，在留言處貼出匯款明細，並紛紛替女店員加油打氣。另有網友批說，「屏東縣政府，真的很扯就是推卸責任，屏東縣勞工處，也不出來勞檢」「不可靠的政府，只能靠善良的人了」。