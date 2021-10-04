高雄韓八燒肉獲謬思設計獎，提前搶攻五倍券商機。（業者提供）

高雄韓八燒肉搶攻五倍券商機，即日起至10月8日前推出提早消費，事後持振興券換回現金活動。（業者提供）

高雄「韓八燒肉鍋物店」店內裝潢榮獲2021美國Muse Design Award室內空間設計最高獎項繆思鉑金獎，近來吸引不少消費者慕名打卡用餐。業者也宣布，五倍券優惠提前開跑活動，即日起至10月7日來店現金消費的電子發票，可在10月8日後再帶振興五倍券，憑發票消費金額換回現金。

政府規定5000元振興五倍券領領取，超商與網路數位都是8日開始領用、綁定消費，郵局12日起領用。隨著五倍券即將上路，各商家莫不摩拳擦掌推出各項優惠，準備大搶五倍券商機。

韓八執行長連立堅表示，響應政府振興經濟政策，推出好禮優惠活動，憑五倍劵韓八推出平日午晚餐四人同行一人免費或平日全時段免服務費（優惠二則一）、每位成人加送一份牛舌；業者並超前部署五倍券優惠活動，即日起至10月8日前推出提早消費，事後持振興券換回現金活動。

此外，高雄去年底的「跨百光年」系列活動勇奪美國Muse Design Awards「謬思設計獎」鉑金獎，無獨有偶，韓八弄木設計執行長莊舒云也捎來喜訊，韓八店內裝潢榮獲2021美國Muse Design Award室內空間設計最高獎項繆思鉑金獎，一起為高雄爭光。

美國繆思Muse Design Award隸屬於國際獎協會International Award Associates(IAA)的重點設計賽事，是結合全球跨領域設計思維，以發掘全球設計謬思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，才能拿到的獎項，堪稱設計界的奧斯卡獎。

莊舒云表示，韓八以「框構無形之火」裝潢得獎，設計概念為燒烤鍋物餐廳，以燒烤與炭火之間的關聯作為發想：火焰製成木炭，木炭升起火焰。無形之火焠煉空間，串聯不同材質，看不見火卻處處都隱含著火的意象，令消費者一新耳目，大大提升消費的氛圍及格調。