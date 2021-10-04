高鐵員工鑽漏洞到高雄打莫德納疫苗，甚至大吵大鬧，顯見民眾對打不到疫苗感到焦慮。新北市議員葉元之今（4）日在臉書貼文，有位小黃運將深夜傳簡訊給他，指出迄今預約不到第二劑疫苗，拜託議員幫忙爭取。葉元之大嘆，中央何時才會認真想解決疫苗不夠的問題？

葉元之貼文底下留言一片哀鴻遍野，紛紛表示自己也是疫苗孤兒，「從7月17日打莫德納至今，等第二劑等到天荒地老」、「7月5打第一劑莫德納，打不到第二劑，這樣疫苗還有效嗎？」更有人表示，「自己超過60歲，卻連第一劑都沒打到！」。

更有網友把矛頭指向政府的疫苗政策失當，都是為了護航高端，「要等高端疫苗的銷售讓高層滿意才行。」、「國際認證的莫德納沒的打，土產高端是多到可以用喝的！」

葉元之表示，看到網友的留言，真的感到很無奈，希望衛福部長陳時中不要高高在上，應該多看人民的真實心聲。

葉元之說，陳時中今天回答立委提問莫德納的到貨狀況，回答「應該快了」，這種模擬兩可的答案，根本無法給民眾信心；之前陳時中甚至推說打疫苗不可靠，防疫要靠口服藥，讓人感覺陳時中真的不把催疫苗到貨當一回事，令人生氣。