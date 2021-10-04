洋基最後一戰保住外卡席位，但失去主場優勢。（路透）

紅襪與洋基史上首度在外卡戰對決。（MLB臉書）

波士頓紅襪與紐約洋基這回是首次在外卡戰對決，因為坦帕灣光芒的崛起，這兩支美東豪強都淪為外卡，還差點被同區的藍鳥追上。周三（6日）上午8時的美聯外卡戰，洋基派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，紅襪派出本季表現最好的艾沃迪(Nathan Eovaldi )。紅襪以雙方例行賽的對戰成績贏得主場優勢，不過兩隊本季最後交手是洋基橫掃紅襪，此戰紅襪未必佔優勢。

例行賽最後一戰洋基差點贏不了光芒（若是輸球就會被藍鳥追平戰績），總教練布恩(Aaron Boone)堅持把王牌寇爾留到外卡戰再用，改以泰隆(Jameson Taillon)上陣。結果洋基9局下再見安打險勝光芒，布恩賭贏的結果就是讓洋基處在有利的位置，泰隆賽後表示，在一場定生死的外卡戰，交給王牌投手寇爾才能讓大家比較安心。

洋基打贏光芒後不久，紅襪也順利擊敗國民，兩隊終於擺脫藍鳥的糾纏。總教練柯拉(Alex Cora)說：「我們很辛苦，每一天、每場比賽都是戰鬥。」紅襪的陣容不如往年強大，外界預估他們本季只能80勝（洋基被看好95勝），結果兩隊都打到92勝，「作弊教頭」柯拉算是證明自己的真本事。

基襪前一次季後賽對決是在2018年分區系列賽，紅襪3勝1負晉級，最後拿下世界大賽冠軍。洋基自從2009年以後就沒有摘冠，但是打外卡戰他們的經驗絕對豐富許多，畢竟紅襪只是第一次打外卡，洋基則是第５次（前4次3勝1負）。