香港昨（3日）無新增本土及境外輸入的新冠肺炎確診個案，是過去18天內第二度「雙零確診」，也是連續47天本土「清零」。港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌3日透露，香港創新及科技局將推出「過關碼」，實名記錄使用人士的檢測陰性結果、疫苗接種及過去21天行蹤，作為免檢通關條件，而大陸國家衛健委提出，香港須收緊豁免檢疫政策和患者出院準則，確保病毒不會流入大陸。他表示，大陸專家之後可能到香港視察，但預計可能仍需時4至5個月才能免檢通關。

許樹昌昨表示，香港創科局籌備推出類似健康碼的「過關碼」，也是免檢通關的必然條件之一，「要提供核酸檢測陰性報告、新冠疫苗接種記錄，且要表明並非緊密接觸者、沒有在曾爆發的大廈逗留，以及過去三個星期到過什麼地方等」，許指出，使用「過關碼」人士須實名登記，若然虛報資料將自行負責後果。

許樹昌說，大陸國家衞健委專家強調需以「持續清零」為原則，正常通關後不能將額外風險帶到大陸，但對香港豁免檢疫措施存在憂慮及保留，怕有「走漏」個案，故列出多項條件，包括收緊機組人員、海員及外交人員的豁免檢疫政策，並加密醫護、檢疫酒店及機場員工等與入境人士接觸的高危群的檢測次數，由現在3天至7天一檢改為隔日一檢，且不接受抗原快速測試。

許表示，大陸國家衛健委將向香港提供書面建議，之後可能派員到香港實地考察。由於澳門與大陸從首次討論「開關」至全面正常通關需時4個月至5個月，他估計香港如防疫措施貼近大陸標準，加上本土個案持續「清零」，相信4、5個月內恢復正常通關機會高。

香港公務員事務局局長聶德權3日出席公開場合時也強調，最重要是讓大陸對香港抗疫有信心，但若疫苗接種率也不高或長者群組接種率低，會讓人對抗疫信心打折扣。現在70歲以上長者接種率僅30％，港府重點是推動更多長者打針，如正安排其他公立醫院設接種站，並研究流動接種車的可行性。

另一方面，澳門先前出現疫情，讓珠海收緊防疫措施，澳門入境須隔離14天，隨著澳門沒有再新增本土病例，珠海政府昨日通知澳門，今日中午起由澳門入境持48小時內檢測陰性證明，並出示至少一劑疫苗記錄，便可豁免隔離檢疫，但澳門紅碼區、黃碼區人員、隔離酒店高風險崗位人員、定點收治醫院工作人員則暫禁止入境珠海。