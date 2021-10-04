新冠肺炎疫苗陸續到貨，台南市大新營區各衛生所，經常湧進大批人潮施打疫苗，近日秋老虎發威，每天氣溫飆到35℃以上，但新營、後壁區衛生所因室內腹地小，民眾只能在戶外等候，台南市議員蔡育輝不忍心看著民眾在烈日下排隊，還搬來電風扇、礦泉水幫民眾解暑氣，呼籲台南市政府應盡速改善施打環境。
蔡育輝指出，新營等地衛生所空間狹小，像上周10月2日那天，一整天下來有上千人要施打疫苗，鄉親卻得在戶外悶熱的帳篷下排隊等待，而打完疫苗後，也得在戶外觀察是否有異狀，民眾熱到受不了，他還搬來6支電扇和50箱礦泉水，讓民眾「消暑」，不過整體環境還是太差了。
蔡育輝提到，疫情爆發已久，他也曾提案要求市府改善，但曾經是縣治所在的新營，卻受到「二等市民」待遇，叫人情何以堪？新營應該有許多具備空調的學校活動中心可借用，若遇到上課日會造成師生不便，那也還有民治市政中心內的南瀛堂可供運用。
蔡育輝說，全球因為新冠肺炎而病故的人數，目前已高達500萬人，隨著台灣向國外訂製的疫苗陸續到貨，未來打疫苗將成常態，他要求南市府應通盤檢討，全面改善施打環境。
台南市副市長趙卿惠回應，這個月有莫德納、BNT、 AZ及高端4種疫苗要打，因此選擇施打疫苗的場地時，得考量施打的程序與時間，以及人力調度安排等；但她允諾，之後一定會盤點有沒有其他更適合的施打地點，再來做調整。
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