近年極端氣候變遷帶來的挑戰更加劇烈，全球各行業掀起低碳風潮，金融業也不例外。全球人壽表示，該公司積極落實公平待客，推動低碳營運，進行數位轉型，透過AI數位服務升級保戶體驗。

全球人壽指出，該公司多年前已積極推動低碳營運，不僅持續透過節能行動與推廣數位化服務，包括保戶e刊、電子化保單等，來擴大永續作為，並且降低對環境的傷害。同時，因應人工智慧數位發展，強化公平待客執行力，積極發展遠距投保、行動投保、智慧客服等數位化服務。

自2020年推出以「智能保險管家」為價值定位所改版的線上保戶專區，改版上線一年來，專區累積使用人次超過60萬，註冊開通人數成長50％，再加上推出智能客服「伊將」來協助保戶申請相關服務，包括保戶易用性體驗、員工內部封測、代言人命名活動等，使智能服務更能貼近保戶需求且更具備人性化特質，也讓公平待客透過智能服務再升級。

全球人壽指出，「伊將」去年底正式報到，展開全新的客戶數位服務體驗，兼顧傳統服務的專業及熱忱，搭配AI服務的持續性及一致性的特色，擴大服務管道、降低使用服務門檻。目前「伊將」已可提供上千組答案題型，回覆各類保險相關的疑難雜症，舉凡保戶最常詢問項目，像是繳納保費、保單變更、理賠事宜等，皆能服務到位。答案的信心水準高達89％，平日使用量約為1119人次，成長至單日最高使用量為2451人次，智能客服服務保戶案件逐步向上成長。

此外，「伊將」亦貼心設有「常用服務」選單，保戶透過智能客服便可線上完成信用卡效期變更或是智能便利貸（保單借款服務），無需透過專人服務或郵寄方式，簡便又輕鬆地完成保單變更事項。若遇上天然災害、重大事故，像是颱風災情、新冠疫情時、太魯閣號意外事故時，「伊將」亦能於第一時間提供相關的保戶關懷措施，讓保戶能夠快速地透過智能客服掌握相關動態。