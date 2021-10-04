街口電子支付用戶數正式突破500萬，等同1／5台灣人口數，也讓街口積極攜手金融業者共創新型態的金融生態圈 – JKO Fintech Hub，今日宣布與bolttech保特保險經紀人獨家合作推出「保險專區」，進軍更便捷的線上投保領域。

街口表示，街口支付APP「保險專區」的合作夥伴bolttech保特保險經紀人是一家快速成長的跨國保險科技獨角獸公司，致力於透過結合科技與創新，拉近消費者與保險的聯繫，輕鬆快速完成投保，提供更貼近消費者需求的保險服務；不同於一般保險公司，保特保險經紀人整合分析多家保險公司的產品，讓消費者能在單一平台找到最符合需求的產品。

街口電子支付與bolttech保特保險經紀人合作推出的「保險專區」，優化整體投保流程，讓用戶能於街口支付APP內一站式選購保險。用戶點進「保險專區」，將先進行會員授權，有別於一般投保需花費大量的時間註冊，街口電子支付提供的新開放能力，加速授權註冊流程，完成後可透過淺顯易懂的產品介紹頁，一目瞭然方案細節，進而選擇最合適的保險方案進行投保，最後直接使用街口支付付款，省去輸入信用卡卡號等繁瑣步驟，全程只需3分鐘即可快速完成投保。

隨著近期疫苗施打逐漸普及，街口支付APP「保險專區」首推富邦產險優疫保方案，因應不同需求推出三款保障方案，全年皆享保障且保費親民。未來還將陸續擴增意外險、旅平險等多元險種，提供用戶更多便利的投保選擇。