指揮中心公布第11輪公費新冠疫苗施打對象及時間。（指揮中心提供）

第11輪公費疫苗開放AZ第二劑至18歲以上、BNT第一劑則放寬到47歲以上民眾接種，指揮中心表示，即起開始第11輪公費疫苗意願登記至周三中午12點，下周一(11日)上午10時開放預約，下周五(15日)起接種。

其中，第11輪AZ第二劑施打對象有2類，為7月22日前已接種AZ第一劑的18至55歲民眾，以及7月30日前接種AZ第一劑的56歲以上民眾；BNT部分包括47歲以上、12至22歲以及18歲以上第9類高風險疾病者，可接種BNT第一劑。

中央流行疫苗指揮中心今(4)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第11期規劃提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，相關說明如下:

一、 符合資格對象：

1. 7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾[即1966/1/1(含)-2003/10/15(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

2. 7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾[即1965/12/31(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

3.於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

(1) 47歲以上民眾[即1974/12/31(含)前出生]。

(2) 22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。

(3) 18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。

二、 意願登記截止時間：即日起至10月6日中午12時止。

三、 預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時止。

四、 施打期間：10月15日至10月21日。

指揮中心說明，針對滿12歲至17歲(含)學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。此外，符合上述資格如為已經意願登記過且無取消者(不需區分第一劑或第二劑)，則不用再登記意願；但如為未曾於預約平臺意願登記對象，請於10月6日中午12時前登入預約平臺完成登記意願，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。