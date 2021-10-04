【LIVE直播】新北防疫記者會｜2021.10.04

中央流行疫情指揮中心今(4)日新增0例本土案例，面對疫情漸緩，防疫管制政策也將逐步鬆綁，新北市副市長劉和然今天在記者會上指出，關於防疫政策鬆綁，新北一切均遵照中央指引，但開放不代表鬆懈，盼望市民朋友仍要有保護自身的觀念。

副市長劉和然指出，新北市區篩檢站仍開放給市民廣篩，就為阻絕隱形傳播鏈，絕對不能鬆懈。

針對恩主公醫院何時恢復施打疫苗，劉和然指出，恩主公醫院停止施打疫苗到今日，經過檢討後，恩主公醫院已經把後續施打疫苗之計畫報告提交給市府審查，待審查後就會重啟恢復施打。

針對KTV等娛樂場所開放，劉和然強調，會跟隨中央指引跟著開放，初步統計有359家業者可以提出申請，等中央公文下來後，新北就會盡速受理，並向業者公告。另針對餐飲、進香團有條件開放，劉和然說，包括隔板取消、隨桌敬酒，同樣遵循中央指引。

而山區海邊口罩鬆綁，是否執行起來有難度，劉和然表示，疫情的確穩定，國人均會期待逐步開放，在政策執行上難免需要時間磨合，例如戴口罩，國人已認為是生活習慣，因此中央對於空曠處做了鬆綁，地方在執行上會先以勸導為主，但開放不代表鬆懈，盼望國人與市民對於自身的保護仍要有不鬆懈的作為，另若執行上發生困難，也會盡速與中央反映。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自印尼(3例，案16361、案16362、案16363)、貝里斯(案16364)及美國(案16365)入境，入境日介於今(2021)年9月20日至10月2日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案15920)，為70多歲男性，具慢性病史，無相關活動接觸史，8月10日因其他原因就醫採檢並住院治療，8月11日確診，9月4日解除隔離，10月2日因其他原因死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計3460241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3442726例排除)，其中16255例確診，分別為1620例境外移入，14581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。