立委黃國書和鄭功進推薦鄭紹頡，宣布由兒子鄭紹頡接棒。（市議員鄭功進服務處提供）

邱素貞交榜給陳雅惠，不僅是經驗傳承，更是服務的接軌。（市議員邱素貞服務處提供）

「長江後浪推前浪、一代新人換舊人！」民進黨台中市東南區3席市議員老將何敏誠、邱素貞、鄭功進，將傳承政治薪火給新人，分別由兒女何昆霖、陳雅惠、鄭紹頡接棒；其中邱素貞、鄭功進兩組人馬的看板都在街頭高掛，使明年底的市議員選戰已提前開打。

何敏誠的父親何春木今年百歲，昨日舉行百歲冥誔特展，何春木被奉為「黨外民主檜木」提㩦政壇後輩不遺餘力。何敏誠今天宣告將交棒給兒子何昆霖，代表一棒接一棒、政治薪火的代代相承。

英國伯明罕大學碩士畢業的何昆霖，在日商公司從最基層專員做到營業部課長，遊走在各國間開會跑客戶；他說自有記憶以來，因為阿公何春木關係，從小就浸潤在民主自由運動的氣氛裡，留在他心中最深刻的畫面是父親帶給他的街頭初體驗與反威權運動。

投入政治工作長達30年的鄭功進，中秋節前在街頭巷尾全面上架55處「新式」看板，由立委黃國書和他聯合推薦「台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡」向東南區的民眾問好，無異宣布由兒子鄭紹頡接棒。

鄭紹頡指出，自己是標準「南歸」新生代，就讀輔仁大學資管系時就很喜歡到台北車站周邊晃晃，同樣都是後車頭卻是兩樣情。不論是年輕世代的台北地下街、當代藝術館等後站商圈，還是3年前才剛開幕的台漫基地，對比自己土生土長的東南區20號倉庫以及第四市場真的是慢半拍。

蟬聯4屆市議員的邱素貞，服務勤快問政鏗鏘有力，爭取地方建設不遺餘力，獲得地方好口碑，因生涯規劃不再角逐連任；由她的女兒現任南區國光里長陳雅惠接棒，雅惠對服務選民深具熱忱與抱負，在地方人士勸進下將問鼎明年東南區市議員。

1980年生的陳雅惠，個性活潑開朗樂觀進取，平時愛好打羽毛球及烹飪，空閒時間會陪伴母親散步聊天看診。亞洲大學經營管理學碩士專長，讓她對地方建設推動與選民服務，事半功倍發揮所長，她持續勤跑基層傾聽民意，爭取更多心鄉親的肯定與支持。