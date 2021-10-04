新北市坪林區公所斥資2400萬整修清雲橋至平堵橋路面及排水改善工程，於今年初開工，今（4日）舉辦竣工啟用典禮。（區公所提供）

新北市坪林區公所斥資2400萬整修清雲橋至平堵橋路面及排水改善工程，於今年初開工，今（4日）舉辦竣工啟用典禮。（區公所提供）

新北市坪林區公所斥資2400萬整修清雲橋至平堵橋路面及排水改善工程，於今年初開工，今（4日）舉辦竣工啟用典禮，未來公所會把逮魚堀自行車道從清雲橋終點站延伸到平堵橋，長度從約8公里延長為10公里，提供遊客更多元的觀光價值。

新北市議長蔣根煌及新北市政府副市長陳純敬共同出席，同時騎乘自行車搶先體驗。坪林區長周慶珍表示，清雲橋至平堵橋的道路是坪林區大林里的聯絡道路，也是當地茶葉農產運銷的產業道路，近來新北市政府和公所推動地方生態輕旅不遺餘力。

每逢假日就有許多遊客慕名坪林的好山好水來此地遊玩打卡，但是因為道路年久失修、且有積水的情形，長期以來造成地方不便 及安全上的隱憂，這次在議長的大力支持下，獲得市府補助2400萬，幫助公所完成這段路的整修。

周慶珍表示，工程將近1.6公里， 這次工程除了路面全新翻修外，也增加沿岸護欄及改善排水設施，有效提升道路服務品質，未來公所會把逮魚堀自行車道從清雲橋終點站延伸到平堵橋，把原來長度約8公里多的自行車道延長為10公里。

坪林區公所表示，道路依傍逮魚堀溪而建，水質清澈、景色秀麗，更難能可貴的是親山親水且離雙北都會區很近，延長後不僅有益在地區民交通運輸的便利與安全 性，未來更能結合附近的油杉步道提供遊客更多元的觀光價值。