隨疫情漸趨緩和，但為維護自身健康安全，仍有不少民眾傾向選擇自行開車以因應日常的短程通勤或長程移動。米其林輪胎旗下馳加汽車服務中心宣布，推出「馳續振興」優惠方案，配合政府發放的振興五倍券政策，加碼保養加碼免費送優惠。

馳家汽車服務中心指出，此優惠方案一方面響應活絡經濟，二方面減輕車主日常開銷負擔，鼓勵全台駕駛人可至馳加使用振興券作消費進行車輛保養。即日起至11月底前前往全台馳加店面消費指定機油套餐，並依店家指示完成活動流程，將贈送免費機油保養券，還能參加5000元禮券的抽獎活動。