BMW總代理汎德宣布，為服務蘭陽地區的消費者，「BMW蘭陽鎔德展示中心」正式開幕，「BMW蘭陽鎔德服務中心」也預計於2023年啟用。

汎德指出東台灣全新據點─BMW蘭陽鎔德展示中心，座落於宜蘭縣羅東鎮精華地段，依照BMW德國原廠全新展示中心規範設計規畫，集合銷售服務、原廠精品與零件、客戶服務等多項功能，以最高標準為東部地區BMW客戶提供更即時與便利的全方位尊榮服務。

BMW蘭陽鎔德展示中心將蘭陽風光獨具的自然環境特色融入空間設計語彙中，以透明帷幕收納日光，打造擁有開闊、明亮的「Driving Gallery」新車展示空間，並規劃VIP專屬交車室、尊榮客休區與洽談空間；同時更提前布局未來，設置BMW i電動車專屬展示區域與BMW i充電站提供BMW電動車車主專屬的充電服務，進一步建構BMW全台緊密的充電能源網路，打造全方位BMW電能生活圈。