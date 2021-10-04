為爭取年底換車族的購車商機，電動機車龍頭Gogoro宣布，推出超級購車季Gogoro Super Sale活動，提供多項購車優惠方案，將電動機車最低入手價壓低至29980元。

Gogoro表示，Gogoro不僅車型多、優惠多，搭配政府補助與振興五倍券，購車就趁這一波。自即日起至10月底前購買Gogoro電動機車，即享12個月電池服務費用每月折抵299元（總價值 3588元）優惠；購買指定車款且扣除政府補助後，最低入手價只要29980元。

同時，Gogoro亦推出指定車款「36期真零利率」的貸款方案，讓消費者輕鬆入手無負擔；此外，今年底前購買Gogoro車款並「全額使用」睿智分期專案四選一，包含零頭款全額貸、銅板入手專案、零元入手輕鬆購車與真零利率方案，任一貸款方案購車者，即有機會參加抽獎活動，首獎為25名「三年電池資費零元」（價值10764元）、貳獎為Gogoro MANHATTAN PORTAGE聯名款Y型架斜肩兩用包（價值1580元），共350名。

另外，桃園市府配合振興五倍券登場，祭出振興加碼方案。自10月8日至12月31日，使用金額 5000元或5000元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」，不論是汰舊換新電動機車，或是新購電動機車，除了可獲得既有最高9000元的補助外，更能再獲得7000元的加碼補助金，總名額9000名。若含中央補助金後，桃園市民汰舊換新購置電動機車最高可獲得2.6萬元的補助。