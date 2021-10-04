有立委指出接獲一位中低收入戶民眾反應，綁定數位五倍券後，始知帳戶須先存錢消費後，政府回饋金才會入帳。經濟部長王美花今(4日)對此指出，可能造成經濟與使用上之不便，對於此類民眾若欲解除數位綁定，可撥打免付費1988專線，即有專人協助解決相關困擾。此舉引發不少網友關注，有網友就在相關新聞底下留言表示，「一開始發現金就了了」、「明明做得到，只是故意不做」。

王美花今在立法院接受媒體聯訪時提到，假日時有看到反應這問題，經濟部很快去了解狀況，數位綁定部分消費的情形不太一樣，有一些的確會採先消費再回饋，會同意中低收入戶，針對此困擾，可以解除數位綁定，經濟部會與衛福部串接相關資訊，這部分民眾也可以打1988專線，會有專人服務。

至於是不是只限中低收入戶民眾？王美花說，「對」。對此，有網友則在相關新聞底下留言表示，「所以事實上證明還是可以技術上解綁的，只是現在黨不允許而已」、「根本是圈套，竟然不能更改」、「還必須證明自己是中低收入戶吧？更麻煩！」也有人認為其實一開始發現金就好了，簡單的事硬搞複雜化。