為進一步減少產業碳排，歐盟將於2026年施行碳邊境調整機制(CBAM)，初期適用水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業等5個行業別部分產品，不只我出口歐盟的鋼鐵業，中小企業也得面對轉型。立委問到，每公噸徵收300元的碳費是否過高？經濟部次長曾文生坦言，現階段對產業會造成壓力，會參考競爭國家的相同水準。

立法院社福及衛環委員會今邀請環保署、經濟部、交通部等正副首長進行「我國達成2050年淨零碳排目標之具體作為以及歐盟宣布『碳邊境調整機制』之對企業影響評估及因應措施」、「溫室氣體減量及管理法修法方向及 修法期程」專題報告。

根據歐盟執委會公布之草案內容，歐盟CBAM預定自2023年起生效，經過3年過渡期，並於2026年起全面實施，初期適用水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業等5個行業別部分產品。目的在於促使貿易夥伴國負擔與歐盟境內產業相同的碳成本，避免其產業外移至其他碳管制較為 寬鬆的國家或區域，形成「碳洩漏」維護歐盟境內產業競爭力，以及促使其他國家加 速減碳腳步、實現減碳目標。

國民黨立委林奕華表示，碳費稅之前未觸及，環團主張每公噸徵收300元、700元，甚至1000元都有，既然環保署這個月底要公告「溫管法」修法草案，對於碳定價就要有看法。

環保署長張子敬表示，碳費徵收費率還在子法的相關討論，立法過程要尋求各界認為可行的方式。

林奕華問：每公噸收300元是否吃得消？

經濟部次長曾文生表示，這要看我們的主要貿易競爭國徵收費率是多少，我們與韓國有很多出口的產業重疊，我們會參考韓國等貿易競爭國的費率，但是韓國目前也還沒訂出。「每公噸300元對產業的負擔確實滿高的，對我現在競爭力會有影響，台灣不能落後人家，但也要和競爭國家有相同水準。

國民黨立委謝衣鳳問，因應歐盟CBAM，我們的具體做法是什麼？

曾文生指出，歐盟CBAM第一階段適用水泥、鋼鐵等高耗能產業，中小企業也有外銷需求，接下來要針對中小企業進行碳盤查，要先確定碳排的問題與挑戰是什麼，「每個產業的製程完全不同，沒有一個解方可以解決全部的問題。」